Çaykur, İsrail’e çay satışına başlıyor

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR, İsrail’e çay satışı için ülkedeki bir firma ile anlaşma sağlayarak İsrail'e ürün satışında şart olan Kosher belgesi almak için çalışma başlatıldığını duyurdu. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoüğlu, İsrail’e çay satışı için yaptıkları çalışmalar sonucunda ülkedeki bir şirketle bayilik anlaşması yaptıklarını, ürettikleri ürünleri İsrail’e göndereceklerini söyledi. Musevi inancına uygun üretilmiş ürün tescili olan ve bu ülkeye ürün satışında şart olan 'Kosher Belgesi' almak için çalışma başlattıklarını ifade eden Sütlüoğlu, şöyle dedi:

"Dış pazar çalışmaları kapsamında İsrail’de bir firma ile bayilik anlaşması yaptık. Ancak gerek İsrail’de gerekse dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Musevi inancına sahip insanlara ürün satabilmek için Kosher belgesi olması şart. Biz de bu belgeyi almak için çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda ürünlerimiz İsrail’de satılmaya başlayacak. Biz de bu süreçte İsrail’e bir seyahat gerçekleştireceğiz."

KOSHER BELGESİ NEDİR?

Kosher Belgesi; Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen bir belge. İşletmelerde üretim yapılırken tüm aşamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların Musevi inançlarına uygunluğu din adamları tarafından üretim yerinde kontrol ediliyor. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere Kosher belgesi veriliyor.

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