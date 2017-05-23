ÇAYKUR'a alınacak 1500 mevsimlik işçi için 28 bin başvuru

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında işe alınacak bin 500 mevsimlik işçi için 28 bin 452 başvuru yapıldı.Mevsimlik iş için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurular tamamlandı. 10 gün içinde 28 bin 425 kişi başvuru yaptı. Bin 70 kişinin işe alınacağı Rize’de başvuru sayısı 19 bin 703, 240 kişinin işe alınacağı Trabzon’da ise 4 bin 271 oldu. 170 kişinin işe alınacağı Artvin’de 3 bin 288, 20 kişinin işe alınacağı Giresun’da da ise bin 190 kişi başvuru yaptı. Kura çekilişleri Rize’de 30 Mayıs, Artvin’de 31 Mayıs, Trabzon’da 1 Haziran, Giresun’da ise 2 Haziran tarihinde noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.BAŞVURU ERTELENDİ, BÖLGESEL İKAMET ŞARTI GETİRİLDİOcak ayında ÇAYKUR’un bölgedeki 47 yaş çay işleme fabrikasında 1500 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyurulmuş, 4 Nisan sabahı başlayacağı açıklanan başvurular için İŞKUR önünde gece sıraya girenler, sabah saatlerinde başvuruların ertelendiğini öğrenince adeta şok yaşamıştı. Sonraki günlerde yönetmelik değiştirilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan bölgesel işçi alımı için bu illerde ikametgah şartı getirildi. Alınacak bin 500 mevsimlik işçi, çay imalatında yılda 4 ay süreyle çalışacak

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