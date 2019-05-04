Çayı en iyi demlemek için yarıştılar

RİZE'de bu yıl 5’inci Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası düzenlendi. 3 kategoride yapılan yarışmada, çay demleme ve sunum şampiyonu Yusuf Pirim oldu.Rize Ticaret Borsası'nın öncülüğünde Çay Araştırma ve Uygulama ve Merkezi'nde düzenlenen 5’inci Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'na ön elemeleri geçerek finale kalan 10 kişi katıldı. Finalistlerin çay demleme konusunda bilgi ve becerileri ile sunum yeteneklerinin değerlendirildiği yarışmada, katılımcılar isteklerine göre hazırladıkları çayları, jüri üyelerinin beğenisine sundu. 5 farklı ülkeden jürilerin yer aldığı heyet, çayın dem rengi, tadı, servis öncesi hazırlık, sunum ve servis yeteneği gibi kriterleri ön planda tutarak 100 puan üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışma tadım, demleme ve sunum ile çay eşleme kategorilerinde yapıldı.Yarışmada demleme ve sunum kategorisinde Yusuf Pirim birinci, Ayla Gür ikinci, Selin Göller ise üçüncü oldu. Tadım kategorisinde ise Serpil Hut Kondakçı birinci, Sedanur Hacıoğlu ikinci, Muhammet Yılmaz da üçüncü oldu. Çay eşleşme kategorisinde Naz Gül Ballı birinci, Ayla Gür ikinci, Serpil Hut Kondakçı da üçüncü oldu. Şampiyonada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.Uluslararası Çay Şampiyonası Koordinatörü Hasan Önder, bu yıl 5 ülkeden 20 çay uzmanının da yarışmalarda görev aldığını söyledi. Özellikle Türk çayının uluslararası tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Önder, “Yarışmayı üç ayrı kategoride yapıyoruz. Demleme ve sunum, çayla eşleşme ve tadım olarak yarışmacılar becerilerini sergiliyor. Ciddi bir müracaat oldu. 50'nin üzerinde bir başvuru vardı. Finale 10 yarışmacımız kalabildi. Yarışmada şampiyon olan arkadaşlarımız dünya çay şampiyonasına katılıp, ülkemizi temsil edecek. Çay kültürlerinin kaynaşması açısından da çok verimli bir faaliyet oldu" diye konuştu.

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