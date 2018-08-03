 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Çayı en iyi demlemek için yarıştılar

RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi. Rize Belediyesi’nin 29'uncusunu düzenlediği Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali başladı. Etkinlik kapsamında...

Çayı en iyi demlemek için yarıştılar
RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi.
Rize Belediyesi’nin 29'uncusunu düzenlediği Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali başladı. Etkinlik kapsamında Ziraat Çay Bahçesi’nde çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları da gerçekleştirildi. Rize Ticaret Borsası organizesinde düzenlenen yarışmada en iyi çay demleyen, sunum yapan ve çayın yanına en iyi eşleştirme yapanlar yarıştı.
Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmede, 'Sunum' kategorisinde; Muhammet Yılmaz birinci, Özlem Okur ikinci, Esra Altınsu üçüncü oldu. 'Eşleşme' kategorisinde; Gülşen Semiz birinciliği, Sibel Memişoğlu ikinciliği, Aykut Savaş da üçüncülüğü elde etti. 'Çay demleme'de ise, Gülhanım Delihasan birinci, Aykut Savaş ikinci, Şeydanur Çepni de üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar