Çay’da okullara kar tatili

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), () – AFYONKARAHİSAR’ın Çay İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Çay’da devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle merkez ve bağlı belde ve köylerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak, kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararlaştırıldı.