Çayda akıntıya kapılan sandallar kurtarıldı

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Alaplı Çayı'nda sürüklenen sandallar son anda balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alaplı’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Çayı’nda su seviyesi bir anda yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi amatör balıkçılara zor anlar yaşattı. Alaplı Köprüsü yanında bağlı olan sandalların halatların koptuğunu gören balıkçılar, sürüklenen 3 sandalı kurtarmak için büyük caba harcadı. Akıntıya kapılan sandallar halatlarla kıyıya çekildi.

Balıkçı Tahsin Turan, saat 06.00 sıralarında aniden bastıran sağanakla birlikte Alaplı Çayı'nda su seviyesini bir anda yükseldiğini belirterek, "Sabah bir anda yağmur bastırdı. Alaplı Çayı'nda su seviyesi yükselince akıntı da artmaya başladı. Sandalların halatları kopunca balıkçı arkadaşlarımızla birlikte bağlamaya çalıştık. Sandal akıntıya kapılınca bağlamak için çok uğraştım. Allah yardım etti ekmek teknemi denize sürüklenmeden kurtardık" dedi.



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