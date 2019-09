Çaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldi

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında spor ve sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve belediye personeli işe bisikletle gitti.

Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül’de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Otomobilsiz Çaycuma Günü’ etkinliğinde Çaycuma Belediyesi personeli işe bisikletle gitti.

4 YILDA 17 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPILDI

4 yılda 17 kilometrelik bisiklet yolu yapılan ve ana caddeleri yayalaştırılan ilçede, son iki yılda bisiklet kullanan sayısında büyük artış yaşandı. Çaycuma Belediyesi çalışanlarının birçoğu da işe bisikletle gidip gelmeye başladı. Başkan Bülent Kantarcı, bugün ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bisikleti olan tüm personelin işe bisikletle gelmesini istedi. Başkan Kantarcı’dan evinden bisikletle belediye binasına gitti. Çalışanları bisikletlerini, belediye önünde bulunan bisiklet durağına park ederek mesailerine başladı.

‘HER YENİ YOLU BİSİKLET YOLU İLE DONATIYORUZ’

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, halkın hareket etmesini sağlayarak sağlıklı yaşamalarına destek olmak istediklerini söyledi. Ayrıca otomobillerden ortaya çıkan karbon salınımının küresel ısınmayı tetiklediğini ifade eden Kantarcı, “Bugün otomobil kullanmıyoruz ve herkesi bisiklete binmeye davet ettik. Ben zaman zaman işe bisikletle gidiyorum. Dünyamızın geleceğinde küresel ısınmayla iklim değişikliğine karşı insanlarımızı bilgilendirmek ve daha sağlıklı yaşam sürmelerini temin edebilmek için onları bir şekilde hareket etmeye yönlendirmek istiyoruz. Amacımız insanlarımızın daha çok fiziksel aktivite yapmaları. 17 kilometre bisiklet yolumuz var. Her yeni yaptığımız yolu bisiklet yollarıyla donatıyoruz. Büyük bir yaya bölgemiz var. Çaycuma’da çocuklar, yaşlılar ve engelliler son derece rahat hareket edebilmektedir. Bisiklet yolu, araç yolu ve yaya yolunun aynı düzlemde olması nedeniyle engelsiz bir yol düzenimiz var. Bu halkımızın da büyük bir memnuniyet duymasına neden oluyor” dedi.

Bisikletle işe gelip gittiğini ifade eden itfaiye eri İsmail Usluer, “Bisiklet sağlık için çok iyi. Ben işe her gün bisikletle gelip gidiyorum. Çevre için sağlık için gayet güzel. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.