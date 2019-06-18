'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar

Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), ()- RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' projesi ile FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammet Ambar’ın annesi Fatma Ambar'ın bahçesinde çay hasadı yaptı.

Çayeli Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' adlı proje hazırladı. Gençler, proje kapsamında FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Muhammet Ambar’ın annesi Fatma Ambar'ı evinde ziyaret etti. Gençler, Fatma Ambar’ın bahçesinde çay hasadı yaptı. 10 kişilik grup, bin 500 kilo yaş çayı hasad ederek çay alım yerine ulaştırdı. Fatma Ambar, gençlere teşekkür etti.

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