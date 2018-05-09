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Çay üreticisinden özel sektöre düşük fiyat tepkisi (2)

KADINLAR TOPLADIKLARI ÇAYI DEREYE DÖKTÜ Rize’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın almasına üreticilerin tepkisi sürüyor. Kentte, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Köprüsü üzerinde...

Çay üreticisinden özel sektöre düşük fiyat tepkisi (2)

KADINLAR TOPLADIKLARI ÇAYI DEREYE DÖKTÜ
Rize’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın almasına üreticilerin tepkisi sürüyor. Kentte, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Köprüsü üzerinde toplanan çay üreticisi bir grup kadın, özel sektörün düşük fiyattan çay alımına tepki gösterdi. Üretici kadınlar tarlarından topladıkları yaş çayı, bulundukları köprüden alkışlar eşliğinde Fırtına Deresi’ne dökerek tepkililerini dile getirdi.
‘OYUNLARA ‘DUR’ DEME ZAMANI GELMİŞTİR’
Grup adına konuşan çay üreticisi Naciye Terzibaş, protestolarındaki amacın özel sektörün uygulamaya soktuğunu öne sürdüğü sömürü düzenine karşı kendi haklarını savunmak olduğunu söyledi. Yaş çay üzerinde oyun oynandığına dikkat çeken Terzibaş, “Bölgemizin tek geçim kaynağı olan yaş çay üzerinde oynanan bu oyunlara bir dur deme zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sadece kendi şirketlerinin menfaati üzerine kurulu politikaları acımasızca uygulamaya sokan özellikle özel çay fabrikaları vatandaşın aklı ile adeta dalga geçmektedir. Evet, belki bizlerin birçoğu ilkokul mezunu evet belki bizlerin birçoğu eli nasırlı ama unuttukları bir şey var. Bizlerin bir ailesi var, okula giderken bizden para isteyen bir çocukları var hepsinden önemlisi bizlerin de oynanan oyunları görüp analiz etme yeteneği var” dedi.
‘ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’
Çay müstahsilinin son dönemde yalnız bırakıldığını belirten Terzibaş, “Bizler sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler evlerimize götürecek ekmek paramızın gasp edilmesine karşı çıkıyoruz. Bizler devasa binalarda holdinglerde oturup bizlere zavallı gözü ile bakıp yarım saat içinde 3 farklı fiyatla karşı karşıya kalmamıza karşı çıkıyoruz. Bu tavrımızın hiçbir siyasi temeli yoktur. Bu tavır sadece ve sadece mübarek ramazan ayı öncesi haklı mücadelemizin bir yansımasıdır. Müstahsillerimize de seslenmek istiyoruz: Özel sektöre çanak tutmayalım, daha yavaş hareket edelim” diyerek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Protesto gösterisi, kadınların alkışları eşliğinde sona erdi.

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