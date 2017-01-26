Çay parasını iş yerine astığı notla istedi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'nun Devrekani İlçesi'nde kahve işletmecisi 44 yaşındaki İsmail Gürler, veresiye sattığı çayların parasını alabilmek için iş yerine, 'Pancar parasını aldınız sevindiniz. Biraz da kahveci sevinse' yazılı not astı.

Şehit İrfan İdrisoğlu Caddesi'nde kahve işleten İsmail Gürler, veresiye sattığı çayların parasınrı müşterilerinden alabilmek için farklı bir yönteme başvurdu. 19 yıllık kahve işletmecisi İsmail Gürler, 'Pancar parasını aldınız sevindiniz. Biraz da kahveci sevinse. Bizim uşakla kiremit gıruğu yemez' yazılı notu iş yerine astı. İsmail Gürler'in, yöreye özgü şiveyle yazdığı not ilgi gördü. İsmail Gürler, müşterilerinden yaklaşık 15 bin TL alacağı olduğunu söyledi.

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