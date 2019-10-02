Çay ocağının ismini 'Mustafa Kemal Atatürk' koydu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, işlettiği çay ocağına 'Mustafa Kemal Atatürk' ismini veren Özdemir Hayyam Gökdemir, tabelada Atatürk'le ilgili detaylara da yer vererek, amacının Atatürk'ün ismini yaşatmak olduğunu belirtti.

Düzce Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak üzerinde çay ocağı işleten Özdemir Hayyam Gökdemir, işlettiği çay ocağına 'Mustafa Kemal Atatürk Çay Ocağı' ismini verdi. Çay ocağının 'Mustafa Kemal Atatürk' yazan tabelasında, Atatürk’ün imzası, doğum ve ölüm yılı ile ay yıldızlı bayraklar yer aldı.

Çay ocağını 2 yıldır işlettiğini, ocağına önce 'Ay yıldız' daha sonra 'Mustafa Kemal Atatürk' ismini verdiğini belirten Gökdemir, "Atatürk’ün ismi bir şekilde yaşasın diye koyduk. Tepkiler pozitif. İnsanlar güler yüzle karşılıyor. İnsanlar gurur duyucu bir şekilde teşekkür ediyorlar. Bu zamana kadar hep tebrik ve teşekkür ettiler" dedi.



