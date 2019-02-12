Çavuşoğlu: Tanzim yerleri çiftçilere alternatif değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meyve sebzelerin satıldığı tanzim yerlerinin çiftçilere alternatif olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti'nin Aksu ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in, Aksu'ya pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi. Aksu için iki kanun çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, kanunların mülkiyet sorununu ortadan kaldırdığını aktardı. Expo alanını değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu halde kalamaz, ilgili bakanlarla görüşüyoruz, birlikte karar vereceğiz. Burası cazibe alanı olarak devam edecek" dedi. Aksu'da son bulan raylı sistemin Serik'e kadar devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Aksu'nun ulaşım merkezi olacağını söyledi. Aksu'ya fakülte açacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, liseler açısından ilçenin şanslı olduğunu aktardı.TARSİM SİGORTASININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYORÇiftçi üzerinden son zamanlarda bir demagoji, kara propaganda yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinemiz, çiftçilerin ürettiği ürünü hak ettiği fiyat üzerinden satılması için çalışıyor. Gübre, ilaç gibi girdilerin de indirilmesi konusunda bakanlarımız çalışmalar yapıyor. Doğal afetlerde yaraları sarıyoruz. Tarsim sigortasının kolaylaştırılması için çalışma yapıyoruz. Çiftçinin Antalya'da sattığı ürün örnek 2 lira ise İstanbul'da tüketici bunu 8-9 liraya satın alıyor. Aradaki parayı kim kazanıyor, simsarlar kazanıyor" diye konuştu.ÇİFTÇİNİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZTanzim satış yerlerinin çiftçiye alternatif olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, amaçlarının bu satış yerleriyle tüketicinin ödediği ücreti düşürmek olduğunu söyledi. Tüketimin artacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çiftçinin ürünü daha iyi satılacak. Bu sistemde herkes kazanacak. Tüketici de çiftçi de kazanacak, rantçılar kazanamayacak. Gönlünüz rahat olsun, muhalefetin iftiralarına prim vermeyin. Her zaman çiftçinin yanında olacağız. Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

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