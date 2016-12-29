Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes, her an olabilir (2)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Esad'ın 5 yıl görevde kalacağı' iddiasına ilişkin "Esad konusu hiçbir şekilde müzakere edilmemiştir. Söz konusu bile olmamıştır. Herkes "Esad konusunda birbirimizin tavrını biliyoruz. Müzakereler başlasın" denildi. Ateşkes olmadan müzakerelerin bir anlamı olmaz. Önce ateşkesi sağlayacağız sonra siyasi müzakereler başlayacak" dedi.

"ASTANA'DAKİ MÜZAKERELER TÜRKİYE'NİN GÖZETİMİNDE OLACAK"

Astana'daki müzakerelerin Türkiye'nin gözetiminde olacağını belirten Çavuşoğlu, "Burada sözü muhaliflerin söylemesi gerekiyor. 600 bin kişiyi öldüren bir kişinin bundan sonra Suriye'de birliği beraberliği sağlayamayacağını söylüyoruz. Bu zihniyet yok. Suriye'de muhalefet, Suriye halkı ne diyor? Buna bakmamız lazım. Muhalefet de biz bu kişiyle birleşimeyiz deniyor. Herkesi kucaklayacak birisi olması lazım" ifadelerini kullandı.

"ESAD KONUSU HİÇBİR ŞEKİLDE MÜZAKERE EDİLMEMİŞTİR"

'Esad'ın 5 yıl görevde kalacağı' iddiasına ilişkin Çavuşoğlu, "Esad konusu hiçbir şekilde müzakere edilmemiştir. Söz konusu bile olmamıştır. Herkes "Esad konusunda birbirimizin tavrını biliyoruz. Müzakereler başlasın" denildi. Ateşkes olmadan müzakerelerin bir anlamı olmaz. Önce ateşkesi sağlayacağız sonra siyasi müzakereler başlayacak. Rejim hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz. Bu anlaşmaya göre her iki taraf da müzakere heyetini kendisi belirleyecek. Bizim burada şartlarımız var. Mesela YPG bir terör örgütüdür. Muhalefet de bunu kabul etmiyor" diye konuştu.

"TERÖR KANTONU KURULMASINA İZİN VERMEYİZ. BİZİM İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Çavuşoğlu, "Hele öyle bir terör kantonu kurulmasına biz de müsaade etmeyiz. Bizim için milli güvenlik meselesidir" dedi.

"AMERİKA'NIN İÇİNDE OLDUĞU KOALİSYON FIRAT KALKANI OPERASYONUMUZA HAVADAN DESTEK VERMİYOR"

Fırat Kalkanı Harekatı'na değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Amerika'nın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta. Onlar da çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz. ABD, YPG'ye silah vermiştir nokta. Elimizde belgeler de var. Her şeyden önce dürüst olunmalı. Bugüne kadar silah vermiştir.

PEŞMERGEYİ BİZ EĞİTİYİYORUZ

YPG ABD'ye baskı yapıyor. Peşmergeyi de biz eğitiyoruz ama terör koridoruna karşıyız. Terörle mücadele konusunda çifte standart ve ikiyüzlülük var. Ortak mücadele söz konusu değil."

"RUSYA BİR KAZA OLMASIN DİYE RİCA ETTİ"

El Bab'ta bir süredir Rusya'nın ricası üzerine hava harekatı yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kendileri de o bölgede uçuş yapacakları için bir kaza olmasın diye rica ettiler. Palmira bölgesinde Rus hava kuvvetleri operasyon yaptılar. Bu operasyonlar tamamlandı" dedi.

"ÖNCE EL BAB'I TEMİZLEMEMİZ LAZIM. ONDAN SONRA MÜNBİÇ'E DOĞRU"

Çavuşoğlu Münbiç'te de hala YPG unsurları olduğunu hatırlatarak, "Verilen sözler tutulmadı. Buralarda El Bab'ta, Cerablus da, Münbiç'i de terör örgütlerinden kurtardıktan sonra o şehirde yaşayan kişilere teslim edilmeli. Önce El Bab'ı temizlememiz lazım. Ondan sonra Münbiç'e doğru" dedi.

"KILIÇDAROĞLU FESATLIKTAN BAŞKA YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştiren konuşmalarını değerlendirmişini istenen Çavuşoğlu, "Muhalif olmak için konuşuyor. Yanlış yönlendiriliyor. 'Siyasi çözüm olsun' diyordu. Şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Fesatlıktan dolayı başka yerlere çekmeye çalışıyor" diye konuştu.

"SOMUT BİR TARİH VERİLMELİ"

Terör ile mücadele kanununda değişiklik olmayacağını belirten Çavuşoğlu AB ile müzakerelere ilişkin, "Somut bir tarih verilmeli. Oyalamamalı. Geri kabul ve vize serbestesi anlaşmaları ne zaman uygulanacak? Eş zamanlı uygulanacak dedik. Somut bir tarihe bağlanmalı dedik" edi.

"KIBRIS KONUSUNDA 12 OCAK'TA 5'Lİ ZİRVE CENEVRE'DE BAŞLIYOR"

Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda 12 Ocak'ta 5'li zirve Cenevre'de başlıyor. 9-11 Ocak'ta konferans öncesi bir raya gelecek. Adada müzakerelere zaten devam ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacağını söyledi. İngiltere, Yunanistan'ın da en düzeyde katılması beklenir" dedi.



Haber: ANKARA, ()