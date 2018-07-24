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Çavuşoğlu: Rumlar, Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeli (2)

'GENEL SEKRETER TABLOYU NET GÖRDÜ' Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un tarafları dinlediğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Genel Sekreter,...

Çavuşoğlu: Rumlar, Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeli (2)

'GENEL SEKRETER TABLOYU NET GÖRDÜ'
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un tarafları dinlediğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Genel Sekreter, taraflar ne düşünüyor görmek istiyor. Aslında Genel Sekreter, Crans Montana'da net şekilde gördü tabloyu" dedi.
Yunanistan'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan orman yangınıyla ilgili Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile konuştuğunu söyleyen Çavuşoglu, "Kocias, şu anda yardıma ihtiyaçları olmadığını söyledi. Yunan halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
'LUTE'UN ZİYARETİ NABIZ YOKLAMA ZİYARETİYDİ'
Ortak basın toplantısında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, "Lute'un gelişi müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Lute'un ziyareti bir nabız yoklama ziyaretiydi. Sayın Lute iyi bir dinleyici olduğunu gösterdi" dedi. Akıncı, "Biz iyi niyetle çıkış yollarının ne olabileceğini izah etmeye çalıştık, hep olumlu adımlar attık. Bundan sonrası için de olumlu, yapıcı tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Yeter ki bu yapıcı yaklaşımlar karşılıksız kalmasın. Yeter ki gerçekçi adil uygulanabilir olsun" diye konuştu.

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