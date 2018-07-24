Çavuşoğlu: Rumlar, Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeli (1)

ADA'da temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Akıncı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Rum tarafı Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmelidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında, Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrasında Akıncı ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin politikalarını eleştiren Çavuşoğlu, "Rum tarafı, Kıbrıs Türkü'nü eşit ortak görmüyor, paylaşmak istemiyor, çözümsüzlüğün sebebi budur" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadı. Bugün kısıtlamalar, ambargo ve izolasyon devam ediyor. Rum tarafı Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri konusunda Türkiye'nin tavrının farklı olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı.