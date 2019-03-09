Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor

Halim AKCA- Mesut MADAN/BUCAK (Burdur), ()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak, şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu millet buna müsaade etmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nu, Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Serdar Besler, AK Parti Bucak Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal ve partililer karşıladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mitingde yaptığı konuşmasında Bucak'ın seçimlerde sadece ilçede etkili olmadığını, Burdur siyasetine yön verdiğini belirterek, Bucak siyasetinin il sınırları içerisinde kısıtlı olmadığını da söyledi. Eğitim ve sağlığın AK Parti'nin en öncelikli politikası ve yaptığı en güzel hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık politikasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterildiğini aktardı. Bucak'a sağlık ve eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bucak'ta fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla birlikte altı okul bulunuyor. Yeni fakülte ve yüksekokul açılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi belli bir büyüklüğe geldiği zaman göreceksiniz Bucak'ta da ayrı bir üniversite olacaktır. Bucak'ın gidişatı böyle. Bucaklılar eğitime çok önem veriyor" dedi.

'İSTİSNASIZ HEPSİNİ PKK BELİRLEMİŞTİR'

Belediyecilik anlamında hiçbir iş yapmayanların kendileriyle aynı zihniyette olan HDP ve PKK ile ittifak kurduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ben 'zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist' demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa, ne kadar terör örgütü varsa, PKK'sı, YPG'si, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, TİKKO'su, ne kadar terör örgütü varsa bu ittifakın içinde. Doğru mu? Türkiye'de ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa bu ittifakın içinde. Dağdaki kandil bunlara destek veriyor mu? Bunlar için kampanya yapıyor mu? Yapıyor. Bunu söyleyince niye alınıyorsunuz kardeşim. İzmir'de veya başka yerlerde HDP kontenjanından, altını çiziyorum, HDP kontenjanından giren kimse belediye başkan adayı, İzmir'de, ki beraber belirlediler adayı, çünkü o çukur eylemlerinde var ya, geçmişte hani gömdük ya çukurlara o teröristlerini, o zaman onlara İzmir'den en büyük dayanışmayı, desteği gösteren adamdır, şu anda İzmir'de o zillet ittifakının adayı. Ama diğer yerlerde de HDP kontenjanından kim nereye girdiyse istisnasız ama istisnasız hepsini PKK belirlemiştir. Şimdi bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Ve şimdi CHP üzerinden kanallar açarak, şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Ama bu millet buna müsaade etmeyecek. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Bursa'da CHP'liler bunu görüyor. Ankara'da 20 sene önce Ankara'nın en gözde yeri neresiydi? Çankaya. Şimdi ise Ankara'nın en geri kalmış yeri neresi? Çankaya. Valla vatandaş her şeyi biliyor. Benim söylememe gerek yok zaten."

Çavuşoğlu konuşmasının ardından Burdur'a hareket etti.

FOTOĞRAFLI