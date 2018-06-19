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Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)

BURDUR'DA YAĞMUR ALTINDA MİTİNG Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Burdur'a geldi. Miting öncesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda...

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)

BURDUR'DA YAĞMUR ALTINDA MİTİNG
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Burdur'a geldi. Miting öncesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşa seslendi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmaya başladıktan sonra etkili olan sağanak ve kısa süreli dolu nedeniyle ara verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, kalanlar da miting öncesi dağıtılan yağmurlukları giyerek beklemeyi sürdürdü. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından Çavuşoğlu yeniden konuşmasına devam etti.
'KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ'
Bakan Çavuşoğlu, "16 yıldır gece gündüz Türkiye için, ülkemiz için çalışıyoruz. Şimdi şahlanma vaktidir. Şimdi Burdur'un hedeflerine ulaşma vakti. Bizi yıkmak istediler, esasen Türkiye'yi yıkmak istediler. Fırsat vermedik. En sonunda hain darbe girişiminde bulundular, hep birlikte darbeyi de yendik Allah'a şükür. Allah'tan başka kimseden korkmayız, kimseye boyun eğmeyiz. Bu kutlu yolculukta kimse bizi yolumuzdan çeviremez. Türkiye'nin dış politikasını, elinizde dalgalandırdığınız şanlı bayrağı 'Al dalgalandır' diyebileceğin Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir aday, bir parti var mı?" dedi.
Çavuşoğlu, 24 Haziran seçiminin gece gündüz terörle mücadele edenlerle terörün güdümünde olanların arasında geçeceğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu, yağmurun şiddetini artırmasıyla mitingine son vererek Bucak'a hareket etti.

Mesut MADAN/BURDUR, ()

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