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Çavuşoğlu: Otomotiv Test Merkezi'nin ihalesi yapıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ihalesi gerçekleşen Otomotiv Test Merkezi'nde, hem savunma sanayinin hem de otomobillerin testinin yapılacağını belirterek, "Hızlı Tren'in de test sürüşlerine 2019...

Çavuşoğlu: Otomotiv Test Merkezi'nin ihalesi yapıldı
BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ihalesi gerçekleşen Otomotiv Test Merkezi'nde, hem savunma sanayinin hem de otomobillerin testinin yapılacağını belirterek, "Hızlı Tren'in de test sürüşlerine 2019 yılında başlayacağız" dedi.

Seçim çalışmalarını Bursa'da sürdüren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ilk olarak Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililerle birlikte Yenişehir Hatuniye Camii'nde Öğle Namazı kıldı. Çavuşoğlu, ardından Yenişehir Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın adının verildiği ortaokulun açılışına katıldı. Açılış öncesi Şehit Yunus Bal'ın babası İsa Bal ile bir süre görüşen Çavuşoğlu, “Yenişehir büyüyor, değeri artıyor. Burası bir cazibe merkezi oluyor. 24 Haziran'da eğer bize güveniniz varsa gerekeni yapın kardeşlerim" diye konuştu.

“OTOMOTİV TEST MERKEZİ'NİN İHALESİ YAPILDI"

Yenişehir'de yapılacak olan Otomotiv Test Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv test merkezimizin her türlü evrakı tamamlandı, ihalesi yapıldı. Hem savunma sanayimizin hem de otomobillerimizin testini Yenişehir'de yapacağız. Hızlı Tren'in de test sürüşlerine 2019 yılında başlayacağız" dedi.

Kendini karşılamaya gelenler arasında bulunan MHP Bursa Milletvekili adayı Celal Çekil ile ayaküstü sohbet eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atatürk Caddesi üzerindeki esnaflar ile tokalaştı. Vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy isteyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na Hayrettin Kahraman isimli bir esnaf, büyük bir boy resmini hediye etti. 'Benim için büyük bir sürpriz oldu' diyerek resmi alan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kendisine teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

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