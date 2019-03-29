Çavuşoğlu, Lavrov ile Antalya'da buluştu (1)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'da düzenlenen Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı için bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'deki toplantı öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov, iki ülke bayrakları önünde basına poz verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, görüntü alan ve fotoğraf çeken gazetecilere, "Arkadaşlar pahalı makineleriniz var biliyoruz ama flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı.

İki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Bakanların görüşmelerinin ardından heyetler arasında görüşmeler yapılacak.

Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



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