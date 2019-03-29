Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Çavuşoğlu, Lavrov ile Antalya'da buluştu (1)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'da düzenlenen...

Çavuşoğlu, Lavrov ile Antalya'da buluştu (1)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'da düzenlenen Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı için bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'deki toplantı öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov, iki ülke bayrakları önünde basına poz verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, görüntü alan ve fotoğraf çeken gazetecilere, "Arkadaşlar pahalı makineleriniz var biliyoruz ama flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı.
İki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Bakanların görüşmelerinin ardından heyetler arasında görüşmeler yapılacak.
Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328