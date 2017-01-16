Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile telefonda görüştü

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i arayarak bugün Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletmiş ve konuyla ilgili olarak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.