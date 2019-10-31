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Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen...
GENEL 31.10.2019, 11:54
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.
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