Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (3)

BAKANLA VATANDAŞ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG Antalya'nın batı ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son durağı Kaş ilçesi oldu. Kaş'ta emekli vatandaşlar ile Bakan Çavuşoğlu arasında...

Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (3)

BAKANLA VATANDAŞ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG
Antalya'nın batı ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son durağı Kaş ilçesi oldu. Kaş'ta emekli vatandaşlar ile Bakan Çavuşoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayanların arkasında oturan vatandaşların yanına giden Bakan Çavuşoğlu'na emekli bir kadın, emekli ikramiyelerinin ne zaman hallolacağını sordu. Bakan Çavuşoğlu, "Arkadaşlar çalışıyor" cevabını verdi. Emekli kadın ise "Ne zaman, balık kavağa çıktığı zaman mı?" diye sordu. Çavuşoğlu bu yanıt üzerine "Balık kavağa çıkıyor mu?" dedi. Emekli kadın, "Valla bilmiyorum, bekliyoruz ama yok. Kendinize var bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu Çalışma Bakanlığı'nın bunun üzerinde bir çalışma yaptığını belirterek alandan ayrıldı.
Ardından meydandaki çay bahçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Kaş'ta oturan annesini ziyaret eden sinema oyuncusu ve film yapımcısı Hasan Kaçan da katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314