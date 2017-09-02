Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (2)

ÇAVUŞOĞLU'DAN ALMANYA TEPKİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinde Ak Parti ilçe teşkilatlarının üyeleriyle bayramlaştı. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetin en kısa zamanda gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'in Antalya'da FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan iki Alman vatandaşı için yaptığı açıklamayı da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da bazı ülkelerin terör örgütü üyelerine kucak açtığını belirterek, "Nerede bir FETÖ'cü varsa sığınıyor. Veriyoruz isimlerini, neden sahip çıkıyorsun onlara? Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman Almanya ilk önce ayağa kalkıyor? Sana ne oluyor? Aynı zamanda Türkiye vatandaşı ama benim vatandaşımı niye tutukluyorsun diyor. FETÖ'cü ise bu darbe girişiminin içinde ise ve destek olduysa sen niye sahip çıkıyorsun? Niye bundan rahatsız oluyorsun? Bizim vatandaşlarımızı sana rehin olarak vermedik. Suç işleyen biri varsa hakimler cezasını verir. Sende bağımsız yargı var. 4 bin 500 PKK dosyası var sende. Sonuç, 10 sene oldu, 3 tane dava sonuçlandı. Niye sonuçlandırmıyorsunuz?" diye eleştiride bulundu.

NEO NAZİLER KATLETTİ

Almanya'da NSU davasında 10 Türk vatandaşının katlediğildini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Neo Nazicilere katlettirdiniz. Hem de istihbaratın destek oldu. Tüm şahitleri de tek tek yok ettiler. Soruyorsun, yargı diyor. Bize de talimat veriyor, salmazsan böyle olur. Kusura bakma sende yargı varsa bende de yargı var. Yargı birini suçlu görüyorsa tutuklayabilir. Kolluk kuvvetlerine talimat verir. Ben talimat vermiyorum, ben siyasetçiyim. Yeni anayasa ile birlikte yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını da güçlendirdik. Ama suç işlediyse sen suçluyu neden savunuyorsun? Darbe girişiminde bulunan bir haine neden statü veriyorsun. Niye ülkende sığınma hakkı veriyorsun. Türkiye düşmanlığından mı onları çok sevdiğinden mi? Ya Türkiye düşmanlığından ya da FETÖ, PKK'lıları çok seviyorsun. Seviyorsan da sevginin sebebi ne? Neden bu kadar çok seviyorsun? PKK elini kolunu sallaya sallaya kampanya yapıyor. Bunları söylediğiniz zaman siz haklısınız, biz engelleyeceğiz diyorlar. Öbür gün bakıyorsun daha fazla gösteri yapıyorlar. İşte böyle çifte standartlara karşı da dik duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

BENİMLE İYİ GEÇİN

Türkiye'yi hazmedemediklerini anlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı kabullenemiyorlar, açık sözlülüğünü hazmedemiyorlar. Sen benle dost olacaksan bana karşı samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Benim sana ne kötülüğüm olabilir. Türkiye'nin hiçbir dostuna karşı kötülüğü olmaz ama düşmanına karşı da dik duruşunu gösterir. Sen bana düşmanlık yapma kardeşim. Benimle iyi geçin. Benimle iyi geçinebilmek için de beni eşit ortak olarak görmek zorundasın. Ben kabile devleti, sığınmacı değilim. Sömürge devleti de değilim. Onurlu bir milletin devletini temsil ediyoruz. Kimseye karşı saygısızlık yapmıyoruz. Yanlışlıklara karşı açık sözlü konuşuyoruz. Açık sözlü konuşmak yetmez. Daha güçlü olmalıyız."

GEÇTİ O GÜNLER

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığı vurgusu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Vuruyorlardı eskiden kafasına. İstediğini alıyorlardı. İstedikleri zaman hükümeti değiştiriyorlardı, gazeteleri kullanıyorlar, muhtıralar, oydu buydu, artık geçti o günler. O günlerin geçtiğini kabullenecekler. O yüzden yolumuza güçlü bir şekilde devam etmemiz lazım. Birlik beraberlik içinde 80 milyon el ele omuz omuza tek millet olarak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI