Çavuşoğlu: Batılı ülkeler Türkiye fesatlığından çatlayacak

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yapılacak mitinglere izin verilmemesi hakkında batılı ülkelerin Türkiye fesatlığından çatlayacağını belirterek, "Bu kabul edilebilir durum değil. Biz de gerekli tedbirleri alırız. Bu hatalarını ders alsınlar. Bizi de bazı konularda adım atmak durumunda bırakmasınlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da partisinin Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, yeni anayasa sistemi hakkında görüşlerini anlattı. Yeni sistemin Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kim gelirse gelsin yüzde 51 ile seçileceği için sistem güçlü olacak. Halk güçlü bir cumhurbaşkanı seçecek. 2 başlılığı gidereceğiz. Başka seçenek yok. Şu andaki tablo devam ederse kriz kaçınılmaz" dedi.

"AVRUPA BİR FELAKETE DOĞRU GİDİYOR"

Yeni anayasa sisteminde yargının bağımsız olmayacağı iddialarını eleştiren Çavuşoğlu, dünyadaki hükümet başkanlarının tamamının partili olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da partili olduğunu örnek gösteren Çavuşoğlu; Hollanda, İspanya, İtalya'da yargı kurumunun üyelerini kralların atadığını söyledi. Demokraside bugünlerde önde giden Hollanda'nın ırkçı partinin siyasi bakımdan eseri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu siyasi partiyi büyüttün, güçlü duramadınız, şimdi korkunuzdan bizden de medet umuyorsunuz. 'Gelirseniz sayın bakan, Wilders'in oyu artar ne olur seçimden sonra gel' demeye başladın. Benim derdim mi bu? Sen bana adam gibi söylersen, ben sana o konuda da yardımcı olurum da önce basına açıklayıp, 'yok gelemez' deyip ondan sonra söylersen bu bize işlemez. Bize dürüst olacaksın. Geleceksin söyleyeceksin, 'Benim öyle bir korkum var, bize yardımcı ol ne olur' diyeceksin. Yardımcı olurum ama 'yardımcı ol' durumuna niye düştün. Bugüne kadar göz yumdunuz Avrupa'da ırkçı partilere şimdi esiri oldun. Avrupa bir felakete doğru gidiyor, bir uçuruma doğru gidiyor."

"AVRUPA'DA MERKEZDEKİ SİYASETÇİLER AKLINI BAŞINA TOPLAYIP DÜŞÜNMELİ"

Avrupa'yı yaklaşık 10 senedir ırkçı partilerin sayısının arttığı yönünde uyardıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Avrupa'da merkezdeki siyasetçiler aklını başına toplayıp, popülizmden uzak durup seçme, seçilme kaygısına düşmeden tedbir alırsa Avrupa'yı kurtarabiliriz. Aksi takdirde Avrupa'nın geleceği maalesef karanlık. Avrupalıların hep beraber oturup birlikte, biz onlara yol gösteririz, aklını başına toplaması lazım" dedi.

"BATILILAR TÜRKİYE FESATLIĞINDAN ÇATLAYACAK"

Avrupa'da birçok ülkenin yeni anayasa sistemi için yapılacak referandumda 'Hayır' oyu için uğraştığını aktaran Çavuşoğlu, yeni sistemle daha güçlü olacağı için Türkiye'ye söz geçiremeyeceklerini belirtti. Türkiye'nin daha bağımsız, kendi kararını vereceğini, ekonomisi, siyaseti, dış politikasının da bağımsız olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Artık Türkiye'ye söz geçiremeyecek onlar. Onlar karar alıp Türkiye uygulamayacak geçmişte olduğu gibi. Batılılar şu anda Türkiye fesatlığından çatlayacak. Hiç kimse bizim oraya gidip, vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyemez, gideceğiz. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Otellere baskı yap, salonlara baskı yap, salon sahiplerine polis gönder, yerel otoriteymiş haberimiz yokmuş, bunlar doğru değil. Bu sistematik bir baskıdır. Sistematik bir engelleme çalışmasıdır ve derin devlet de, devletin kurumları bunun içindedir. Yüzlerine de söylüyoruz. Bu kabul edilebilir durum değil. Biz de gerekli tedbirleri alırız. Gerekli adımları atarız. O yüzden bu hatalarını ders alsınlar, bir daha tekrarlamasınlar. Bizi de bazı konularda adım atmak durumunda bırakmasınlar. Biz hiçbir şeyin altında kalmayız. Gerekeni yaparız ama bizim tercihimiz kavga değil, huzur içinde iş birliğini güçlendirmektir. Bunu anlayana."

"İNLERİNİN İÇİNE ATIYORUZ BOMBAYI"

PKK'nın 'Hayır' için çaba gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye güçlü olursa bunların hayalleri suya düşecek. Bunlara ham hayaller başaramayacaklarını gösteriyoruz. Şehirlerde, şimdi köylerde de evlerin altına tüneller yapıyorlar, oralarda bulup gömüyoruz. Oraya inlerinde yakalayıp inlerinin içine atıyoruz bombayı. Orada gömüyoruz nerede olursa olsunlar bu hainlerin peşini bırakmayacağız ve onları tamamen gömünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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