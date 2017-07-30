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Çavuşoğlu: Batı Trakya ve Balkanlı vatandaşlarımız da 15 Temmuzda havalimanındaydı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,() -  BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ''15 Temmuz'da Türkiye'nin 81 vilayeti sokağa çıktı. Balkanlı ve Batı Trakyalı vatandaşlar da o gece havalimanının...

Çavuşoğlu: Batı Trakya ve Balkanlı vatandaşlarımız da 15 Temmuzda havalimanındaydı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,() -  BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ''15 Temmuz'da Türkiye'nin 81 vilayeti sokağa çıktı. Balkanlı ve Batı Trakyalı vatandaşlar da o gece havalimanının önündeydi'' dedi.
Çavuşoğlu, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mesire alanında bu yıl 18’incisi düzenlenen Batı Trakyalılar Panayırı ve 12’nci Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası’na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi. Türkiye’ye bundan 100 yıl önce başlayan saldırıların daha düşük yoğunlukta devam ettiğini ve son yıllarda, operasyonel bir şekilde icra edildiğini ileri süren Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Bunun idrakindeyiz. Nihayet bundan 1 yıl önce, 15 Temmuz günü ülkenin bütün kaynaklarını sömürerek, dindar insanımızın imanını sömürerek, milletimize çöreklenmiş, devlet kadrolarının tamamı içerisine sirayet etmiş, günü geldiğinde saldırıya geçirilmek üzere uyumaya bırakılmış bir terör örgütü, bu ülkeyi işgal etmeye, bu ülkeyi peşkeş çekmeye, bu ülkeyi tarihten silmeye çalıştı. Ancak bu ülkenin evlatları ecdadından duyup gördüklerini ve tarih sayfalarından okuduklarını, namusun ve mukaddesatın, bayrak ve vatanın ne demek olduğunu bilerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden sokaklara koştuğu, tankların önüne kendini siper etmek suretiyle 'burası benim vatanım, vatanıma göz dikenin gözünü oyarım' dedi.
İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Aydın'da, Türkiye'nin 81 vilayetinde vatanını ve milletini ne kadar seven insan varsa ve onlar sokağa çıktıysa aynı şekilde, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan Türkiye'ye İstanbul'da havaalanının önüne gelen kardeşlerimi biliyorum”.
Çavuşoğlu, bugün bazılarının ‘Ne işimiz var şurada? Ne işimiz var Suriye’de, niye başkalarının işine  karışıyoruz' diye sorduğunu hatırlatarak,  “Soranlara şunu söylüyorum; sizin ufkunuz bunları anlamaya yetmeyebilir ama Türkiye'ye göz dikenler için sadece 80 milyon yok.Türkiye'ye göz dikenler için medeniyet coğrafyasında zamanda yaşayan milyonlarca kardeşiniz var. Onlar bizim kardeşimiz, biz onlara destek vereceğiz onlar zor günümüzde bizim yanımızda olacak. Bu işbirliğini bu sosyal dokumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz'' diye konuştu.

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