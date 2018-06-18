Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.
Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (1)
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte...
18 Haziran 2018 Pazartesi 16:36
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