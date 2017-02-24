Çavuşoğlu: ABD ile içi dolu yeni sayfa açmak istiyoruz

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yeni sayfa açmak istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Ama sadece boş bir sayfa olmaz. Bunun içini de birlikte doldurmamız gerekiyor. Geçmiş dönemin hatalarını da açıkça kabul eden bir yönetim var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta yerel güçlerle El Bab'ı tamamen kuşattığını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Doğu ve Batı'da kuşatma vardı. Güneyde açık alan kısmı vardı. Orası da kuşatıldı. Şimdi şehrin içerisinde, tüm mahallelerde, arkadaşlarımız ve yerel güçler tüm bölgelerde kontrolü elde tutuyor. Tabi, DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu unutmayalım. Esasen yöntemlerine baktığınız zaman tıpkı PKK gibi başka şehirlerimizde el yapımı bombalar, patlayıcılar veya diğer kalleşçe saldırıları olmuştu. DEAŞ da aynı yöntemle mahallelerde, sokaklarda, caddelerde el yapımı patlayıcılar yerleştiriyor. Başka tuzaklar kuruyorlar. O nedenle, dikkatli ve titiz olmak gerekiyor. Biliyorsunuz bazı patlamalar da oluyor. Esasen Genelkurmay'ın açıkladığı gibi kontrol tamamen bizim elimizde. Şehir tamamen kontrolümüz altında. Ama şehrin şimdi temizlenmesi gerekiyor. Hem değişik patlayıcıların temizlenmesi, hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin de El Bab'tan tamamen temizlenmesi lazım. Bizim destek verdiğimiz ılımlı güçlerin de tabi bundan sonra şehrin güvenliğini sağlaması gerekiyor. Tıpkı El Rai'de, Dabık, Cerablus'ta olduğu gibi."

DEAŞ'tan temizlendikten sonra El Bab'a da birçok kişinin döneceğini ve hayatını kendi evinde sürdüreceğine inancını yineleyen Bakan Çavuşoğlu, "Frat Kalkanı operasyonu başladığı günden bu yana 50 bine yakın Suriyeli Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ve başta ABD olmak üzere Avrupalılara, herkese anlatmaya çalıştığı budur. Terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturduğumuz zaman Suriyelileri hiç olmazsa bu bölgede normal hayat döndürebiliriz. Sadece göç ettiği yerlerde bunlara yardım etmek yetmez. Bu insanları kendi evlerine döndürmeyi de başarabilmemiz lazım. Bu işin insani boyutun da ihmal etmememiz lazım" dedi.

ABDLİ DOSTLARIMIZ VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMALI

Menbiç bölgesinde YPG'li teröristlerin olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"imdi buranın da YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladık. ABD ile ortak heyet gönderdik. O heyetin ziyaretinde özellikle bizim kendi heyetimizin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Orada halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç Münbiçlilerindir. Münbiçli olmayan herkes burayı terk etsin. Burada esas mesaj YPG'ye. Çünkü, YPG buradaki insanlara zulmediyor, göçe zorluyor. Resmi tapular dahil belgelerin hepsini yapıyor. Buralara kendi kantonunu oluşturmaya çalıyor. Dolayısıyla Münbiç'in de YPG'den temizlenmesi gerekiyor. ABD'li dostlarımız verdikleri sözü tutmalıdır. 'Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecektir. Bu taahhüdümüzdür' demiştir. Bir önceki yönetim bunu söylemiştir. Ama bir önceki yönetim sözünde duramadı. Şimdi yeni yönetime de bu talebimizi ilettik. Yeni yönetimden de beklentimiz Münbiç'ten YPG'lierin temizlenmesidir. Ondan sonraki hedef Rakka Operasyonu'dur. Rakka Operasyonu'nun planlama çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde, gerek Trump ile, gerek CIA direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir. Sayın Başbakanımız ABD Başkanı Yardımcı Pens ile Rakka Operasyonu'nu değerlendirdi. Ben de ABD Dışişleri Bakanı Tıllerson ile neler yapabileceğimizi değerlendirdik. General Danforth biliyorsunuz, Ankara'ya geldi. Bizim askerlerimizle görüştü. Teknik ve siyasi düzeyde Rakka Operasyonu'nun nasıl ve kimler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Arazideki doğru güçlerle DAEŞ'i temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalılar'a şehri güvenli bir şekilde teslim edebiliriz."

"ABD'YE HASMANE TUTUMUMUZ OLMAMIŞTIR"

ABD ile ilişkilerin düzeyinin hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, müttefik olarak gördükleri ABD'nin terör örgütleri değil, kendileri ile muhatap olması gerektiğini söyledi. "Bizim ABD ile geçmiş dönemdeki ilişkilerimize baktığımız zaman, ilişkilerin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin herhangi bir yanlışı, ABD'ye yönelik hasmane bir tutumu olmamıştır" diyen Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fakat YPG'ye verilen destek, bize saldıran terör örgütü ile işbirliği yapmaları, hatta silah vermeleri, gerekse 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşaması ve bugüne kadar tüm belgeleri delilleri vermemize rağmen bırakan iade etmeyi, geçici tutuklama talebimizin bile yerine gelmemesi halkımızın duygularını çok etkiledi. Elbette, ilişkilerimizi de etkiledi. İlişkilerimizin düzelebilmesi için bu konuda adım atmaları gerektiğini söyledik. Bize saldıran bir terör örgütü ile beraber olmaları bizim müttefiklik anlayışımızla çelişiyor. Şimdi yeni dönemde de ilişkilerimizi düzeltebilmek için önce bir kere Türk halkının güvenini kazanmak gerekiyor. Türk halkının güvenini kazanmadan sağlıklı ilerlenemez. Kazanabilmek için de daha önceki hataları düzeltmek lazım. Yeni sayfa açma konusunda biz varız. Ama sadece boş bir sayfa olmaz. Bunun içini de birlikte doldurmamız gerekiyor. Geçmiş dönemin hatalarını da açıkça kabul eden bir yönetim var. Bizim de arzumuz o hataların düzeltilmesi, tekrarlanmaması."

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