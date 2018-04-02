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Çavdarhisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Çavdarhisar-Emet karayolu Ağarı Kavşağı'nda, bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çavdarhisar'dan Emet yönüne giden...

Çavdarhisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çavdarhisar-Emet karayolu Ağarı Kavşağı'nda, bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çavdarhisar'dan Emet yönüne giden Halil Bulun (52) yönetimindeki 43 UY 300 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Koç'un (62) kullandığı 43 DD 386 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Koç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer araç sürücüsü Halil Bulun, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Koç'un cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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