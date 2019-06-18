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Çatıya sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı

  İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)  İtfaiyesi  ekipleri, Fatih'teki kız yurdunun çatısına sıkışan yavru martıyı kurtardı. Martı, veteriner kontrolünün ardından annesinin alması için çatıya bırakıldı. Fatih’teki...

Çatıya sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı

 

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)  İtfaiyesi  ekipleri, Fatih'teki kız yurdunun çatısına sıkışan yavru martıyı kurtardı. Martı, veteriner kontrolünün ardından annesinin alması için çatıya bırakıldı.

Fatih’teki Vezneciler Kız Yurdu’nun yöneticileri, sabah saatlerinde çatıdaki yağmur suyu oluğuna yavru bir martının sıkıştığını fark ederek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine, kısa sürede yurda gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra çatıya çıktı. Yavru martıyı sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, İBB Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’ne teslim etti.

“UÇANA KADAR ANNESİNİN GÖZETİMİNDE KALMALI”

Martıyı muayene eden İBB Veteriner Hekimleri, hayvanın kırık-çıkığının veya yarasının olmadığını tespit etti. Martının 2 aylık henüz uçamayan bir yavru olduğunu belirten Veteriner Hekim Vildan Mutlu, “Martı muhtemelen çatıya sıkıştığı için biraz besinsiz kalmış, çok zayıflamış. Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok. Bu ebattaki yavrular henüz uçamaz. Tamamen tüylenecek. Uçana kadar annesi varsa onun gözetiminde kalabilir” dedi.

Tedavisi tamamlanan yavru martı, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Vezneciler Kız Yurdu’nun catısında kendisini bekleyen annesinin yanına bırakıldı. Martının kurtarılmasına ve tedavi edilmesine çok sevindiklerini belirten Vezneciler Kız Yurdu yöneticileri ile yurtta kalan öğrenciler, kurtarma operasyonu ve tedavi nedeniyle İBB İtfaiyesi’ne teşekkür etti.

(FOTOĞRAF)

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