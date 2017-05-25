Çatıya çıkan küçük çocuklar mahalleliyi alarma geçirdi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de anneleri tarafından evde bırakılan iki çocuğun evin çatısına çıkması paniğe sebep oldu. Çocukların 3 katlı binanın çatısından yere düşeceğinden korkan sokak sakinleri olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Başka bir apartmanın çatısında olayın olduğu apartmanın çatısına geçen itfaiye ekipleri, çocuklara ulaşamazken olayı duyan anne evine gelerek kapıyı açtı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Tayfun Sokakta saat 17.30 sıralarında 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Moğolistanlı anne, 3 ve 5 yaşlarındaki kızlarını evde bırakıp üzerlerine kapıyı kilitleyip dışarıya çıktı. Evde bir süre zaman geçiren çocuklar daha sonra dairelerinden apartmanın çatısına çıktı. Çocuklar burada çatının ucuna kadar gelerek sokağı izlemeye başladılar. Bunu gören sokak sakinleri, çocukların çatıdan düşebileceği endişesi ile daireye giderek çocukları çıkarmak istediler. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle başarılı olamayarak itfaiye ve polisten yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, uygunsuz parklanmalar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. itfaiye ekipleri araç sahiplerinin araçlarını bulunduğu yerden kaldırmasıyla olay yerine ulaştı. Apartmandan çatı katına ulaşamayan itfaiyeciler, yan apartmanın çatısına çıktı. Oradan çocukların bulunduğu daireye ulaşmaya çalışan ekipler, çatıdan daireye girişin kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı. Bu sırada haber verilmesi üzerine evine gelen anne kilitli olan kapıyı açtı. Anne ile birlikte daireye giren itfaiye ve polis ekipleri, iki kardeşin televizyonda hiçbir şeyden habersiz çizgi film izlediğini gördü. Polis ve itfaiye ekipleri anneye gerekli uyarıları yaptıktan sonra sokaktan ayrıldı.

Sokak sakini Kemal Kaya "Çocukların üzerine kapıyı kilitlemişler, dışarıya çıkmışlar. Çocuklar çatıya çıkmış. Komşular görüyor ve şikayet etmişler. Çocuklar tekrar içeriye girmişler. Şuan herhangi bir şey yok" dedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada askerliğini itfaiyeci olarak yaptığını söyleyen bir genç, itfaiyenin merdiven aracının arkasına asıldı. Bir süre bu şekilde devam eden genç tehlikeli hareketlerde bulundu. Aracın arka kısmında bulunan bir vanayı da açmaya çalışan genç "Yangın varmış. Bende yangını söndürmeye gidiyorum. Askerde itfaiyeciydim ve gidiyorum" diye konuştu.

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