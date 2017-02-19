Çatıdan yangını izlerken kalp krizi geçirip öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da yan binada çıkan yangına bakmak üzere çıktığı çatıda kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Kadir Topuz yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Taşköprü İlçesi'ne bağlı Harmancık Mahallesi Mühendis Mazhar Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çatıda çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederken Kadir Topuz'da yan binadaki yangını izlemek için çatıya çıktı. İtfaiyenin müdahalesini izlerken bir anda fenalaşan Topuz yere düştü. 112 Acil ekibi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, yaşamını yitirdi. Topuz'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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