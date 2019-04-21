Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı

KARS'ta bir ucu 5 katlı apartmanın çatısında bağlı olan ipe ayağı dolanıp aşağı sarkan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısına bağlı ipe ayağı dolanıp, aşağı sarkan güvercini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Uçmaya çalışan, ancak ipten kurtulamadığı için apartman duvarına çarpan güvercinin özgürlüğüne kavuşabilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu bölgeye çıkarak, güvercini yakaladı. Ayağındaki ipten kurtarılan güvercin İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen güvercin, tekrar doğaya bırakıldı.

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