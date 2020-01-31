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Çatıdan kopan buz parçası başına isabet etti
GENEL 31.01.2020, 17:58
AFYONKARAHİSAR'ın en işlek caddelerinden Yeşilyol'da yürüyen Oktay Yüksel'in (35) başına, çatıdan kopan buz parçası isabet etti. Yaralanan Yüksel, ölümden döndü.
Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Yeşilyol Caddesi'nde meydana geldi. Eski gazeteci Oktay Yüksel, evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel'in, başında 10 santimlik kesik oluştuğu kaydedildi. Buz parçasının Yüksel'in başına düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sağlık durumu iyi olan Oktay Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Apartmanlarda biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde başkasının üzerine düşmesin" dedi. Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda uyardı.
Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Yeşilyol Caddesi'nde meydana geldi. Eski gazeteci Oktay Yüksel, evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel'in, başında 10 santimlik kesik oluştuğu kaydedildi. Buz parçasının Yüksel'in başına düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sağlık durumu iyi olan Oktay Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Apartmanlarda biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde başkasının üzerine düşmesin" dedi. Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda uyardı.
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