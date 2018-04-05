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Çatıda tedbirsiz anten tamirine zabıta müdahalesi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısına hiçbir güevinlik önlemi almadan anten tamiri için çıkan 1 kişi, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak indirildi. Bugün saat 12.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi Atatürk...

Çatıda tedbirsiz anten tamirine zabıta müdahalesi
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısına hiçbir güevinlik önlemi almadan anten tamiri için çıkan 1 kişi, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak indirildi.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki beş katlı bir apartmanın çatısına hiçbir güevinlik önlemi almadan anten tamiri için çıkan 1 kişi, yürekleri ağza getirdi. Çevredekiler cep telefonu ile çatıdaki kişiyi görüntülerken, tesadüfen olay yerinden geçen Alaşehir Belediyesi Zabıta Yapı Denetim ekipleri, apartmanın çatısındaki kişiyi önce aşağıdan seslenerek, çalışma yapmaması için uyardı. Ardından ekipler, çatıdaki kişiyi indirdi. Hiçbir önlem almadan çatıda anten tamiri yapan kişi hakkında tutanak tutuldu.
Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar, olası bir üzücü olayın, zabıta ekiplerinin dikkat ve gayretleri sayesinde önlendiğini söyledi. Hayati riskleri hiçe sayarak aynı şekilde çalışanlara bir hatırlatmada bulunan Kacar, "Halihazırdaki mevzuat hükümlerine göre, çalışan işçiler, bilerek ve isteyerek bu hataları yapmaları halinde, kanunen alınabilecek tazminat gelirlerinden de yoksun kalmaktadır" dedi.

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