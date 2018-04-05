Çatı katında ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı

MERSİN, () - MERSİN'de, çatı katında ayakları ipe takılmış olan güvercini itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Karayolları lojmanlarının çatı katında, ayaklarından ipe takılmış olan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımı ile güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağında kırık olduğu tahmin edilen güvercin, kontrol ve tedavisi yapılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Dairesi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.



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