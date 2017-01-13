Çatı davası tutuklusu Alaaddin Kaya hakkında darbe iddianamesi

Özkan ARSLAN/ANKARA,() ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan Çatı Davası'nda tutuklu yargılanan Zaman Gazetesi kurucusu Alaaddin Kaya hakkında darbe iddianamesi hazırlandı. Kaya'nın 'Anayasayı İhlale Teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede, gizlik tanık 'Toprak'ın ifadelerine yer verildi. Gizli tanık ifadesinde Kaya'nın sahibi olduğu Belde ve Yedigün gazetelerinin FETÖ'nün yayın organı olduğunu iddia ederek, Kaya'nın gazeteleri FETÖ adına yönettiğini anlattı. Gizli tanık ifadesinde şunları söyledi: "Gazetelerde çalışanlardan himmet parası toplanıyordu. Çalışalar Zaman Gazetesi'ne abone yapıldı. 400-500 adet basılan gazeteler için Basın İlan Genel Müdürlüğü'ne 5 bin adet basılmış gibi beyanda bulunuldu."

HASTALIĞI NEDENİYLE YURT DIŞINA KAÇAMADI

İddianamede Alaaddin Kaya'nın, FETÖ üyelerinin kullandığı 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığının tespit edildiği ve şüphelinin darbe teşebbüsü öncesinde FETÖ'nün önemli ve etkili yöneticilerinden biri olduğu belirtilerek şunlar söylendi: "Hakkında yakalama emri çıkarılan Kaya, hastalığı nedeniyle yurt dışına da kaçamayarak Haziran 2016'da teslim olmak için avukatı aracılığıyla girişimde bulundu. Ancak askeri darbenin gerçekleşmesini bekleyip teslim olmadı. Şüpheli askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra yakalanabildi."

Kaya'nın, darbe girişimini daha önceden bildiği ve teslim olmayarak basın yayın yoluyla girişimi yönettiğinin yer aldığı iddianamede, suçlamaları kabul etmediği de yer aldı.

BİRLEŞTİRME TALEBİ

İddianame, Kaya'nın Çatı davasında yargılandığı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirilme talebiyle gönderildi.