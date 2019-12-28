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Çatalca'da kar yağışı
Savaş ATAK/İSTANBUL, () ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç...
GENEL 28.12.2019, 18:30
Savaş ATAK/İSTANBUL, () ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
(FOTOĞRAF)
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