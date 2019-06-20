Çatalca'da İmamoğlu ve Akşener'den ortak miting

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Çatalca'da ortak miting yaptı. İmamoğlu, projelerinden bahsetti ve Çatalca'da tarımı destekleyeceklerini söyledi. Akşener ise kendisinin de bir İstanbul seçmeni olduğunu ifade ederek, “23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, bu defa çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'deki programını tamamlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra Çatalca'ya geçti. İmamoğlu'na Çatalca'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Çatalca Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Tarıma destek vereceğiz. İstanbul'un burnunun dibindeki bu güzel tarım alanlarını her yönüyle destekleyeceğiz. Size söz veriyorum. İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri olacak Çatalca. Kimi ilçelerinde süt üretecekler direk büyükşehir belediyesi olarak biz alacağız. Kimi, köyünde sebze üretecek, vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi konusunda onları sübvanse edeceğiz. Yani biz, Çatalca'nın köylerini şehrin mücevheri gibi koruyacağız. Biz bu kentin 150 mahallesinde tarımı en üst seviyeden destekleyeceğiz. Göreceksiniz, Çatalca İstanbul'un en önemli günübirlik turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.

Ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Ben 23'ünde bu ülkeyi, bu milleti, İstanbulluyu çok seven israfa karşı, gençlerle el ele, kadınların yanında duracak, İstanbullunun parasını İstanbul'a harcayacak büyükşehir belediye başkanını seçeceğiz. Ben de bir İstanbul seçmeniyim. 23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, mazbatasını bu defa çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim otobüsü ile Silivri'ye geçen Ekrem İmamoğlu, Yenice ve Ortaköy'de vatandaşları selamladı.

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