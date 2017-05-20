Çatak'ta 'Tahir Elçi Parkı' tartışması

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - VAN'ın Çatak İlçesi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Tahir Elçi'nin adının verildiği parkın Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün olarak değiştirildiği yönünde sosyal medyada yayılan haberleri yalanladı.

Yazılı açıklama yapan Hacı Asım Akgül , Çatak Belediyesi tarafından 2 Mayıs 2016 tarihinde parka Avukat Tahir Elçi adının verilmesi kararı alınarak Van Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildiğini ancak, bu konuda bir kararın kendilerine ulaşmadığını söyledi. "Çatak Kaymakamlığı'na parkın isminin Avukat Tahir Elçi olması yönünde bir onay ve karar ulaşmadı" diyen Akgül, "Bu nedenle Çatak Belediye Başkanlığı, 9 Şubat 2017 tarihli kararı ile parka Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün parkı isminin verilmesi için mülki idare amirinin onayına sunulmuştur. Bundan dolayı sosyal medyada yazılanlar tamamen spekülasyon ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak Avukat Tahir Elçi'nin ailesinin talep etmesi ve uygun görmesi halinde ismi uygun bir yerde yaşatılacaktır" ifadelerine yer verdi.