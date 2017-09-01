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Çatak'ta kurbanlar yeni yaptırılan mezbahada kesildi

VAN'ın Çatat İlçesi'nde yaptırılan mezbahada ilk kurbanlar kesildi. Mezbahada incelemelerde bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kendi kurbanını da burada kestirdi.    İlçenin Merkez Camisi'nde kılınan...

Çatak'ta kurbanlar yeni yaptırılan mezbahada kesildi
VAN'ın Çatat İlçesi'nde yaptırılan mezbahada ilk kurbanlar kesildi. Mezbahada incelemelerde bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kendi kurbanını da burada kestirdi.   
İlçenin Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından Çataklılar ile bayramlaşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan mezbahaya giderek kurban kesim alanında incelemelerde bulundu. Vatandaş ve mezbahane çalışanları ile bayramlaştıktan sonra yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akgül, kendi kurbanını da burada kestirdi. 
İlçede ilk kez bir mezbahanın açıldığını söyleyen Akgül, "Önceki yıllarda kurban sahipleri boş buldukları yerlerde kesimlerini yapıyorlardı. Belediye olarak gereken duyuruları ikazları yaptık. Zabıta ekipleri mahallelerimizi dolaşıyor. Kurallara uyamayanlara cezai işlem uygulayacağız. Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin" dedi.

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