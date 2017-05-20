Çatak'ta festival coşkusu

Hüdayi GÜMÜŞ-Orhan AŞAN/ÇATAK (Van), () - VAN'ın Çatak İlçesi'nde düzenlenen 8'nci Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali büyük ilgi gördü.

Çatak Belediyesi ve kaymakamlık tarafından organize edilen 8'nci Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali, düzenlenen törenle başladı. Günler öncesinden ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu alanda hazırlıkları yapılan ve 2 gün sürecek festivalin açılışına Van Valisi İbrahim Taşyapan, Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ilçe kaymakamları, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, savcılar, hakimler, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen vatandaşlar, hem eğlendi, hem de piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Geçmiş yıllara göre çok renkli görüntülerin yaşandığı festivale, yaşları 60 ile 75 arasında değişen dengbejlerin şarkı ve ağıtları damgasını vurdu. Sırayla birbirinden güzel ağıt ve şarkıları seslendiren dengbejler, yöresel kıyafetleri ve müzik eşliğindeki oyunlarıyla festivale katılanlardan büyük alkış aldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Çatak'ın, Van'ın görülmeye değer ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu festival Çatak’a çok şey katmaktadır. Biz bu sayede de Doğu ile Batı arasında köprü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vali İbrahim Taşyapan ise, "Bizler bütün ülkemizin her yerinde yaşayan insanlar olarak bir bütünüz. Doğu da bizim, batı da. Ülkenin her köşesinde hakkımız var. Buraların hakkını vermeliyiz. Buraların hakkı birbirimizle kardeşliği pekiştirmek, ülkemize birliğimize hep beraber sahip çıkmaktır. Bu topraklar üzerinde kardeşliği bozmak isteyenlere, insanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere de hep beraber karşı duracağız. Bu topraklar yüzyıllardır dostluğun, kardeşliğin, barışın tesis edildiği topraklar olacaktır" diye konuştu.

RAFTİNG VE KANO YARIŞLARI YAPILDI

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladığı kermes ve stantları gezdi. Stantlarda vatandaşlara ve protokol üyelerine bal ve ceviz ikram edildi. Çatak Çayı'nda rafting ve kano yarışlarının yapıldığı festivalde farklı yörelerin halk oyunları gösterileri yapıldı.

FOTOĞRAFLI