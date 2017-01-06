Çatak Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı

VAN'ın Çatak İlçesi Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül atandı.Çatak Belediyesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun dün 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, belediye binasına gelerek göreve başladı. Akgül, gelir gelmez belediye personeliyle bir toplantı yaptı. Burada konuşan Akgül, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceklerini belirterek şöyle dedi:"Bizlerin görevi vatanımıza, milletimize en iyi hizmeti sunarak vatandaşımızı memnun etmek. İlçemizin gelişmesi güzelleşmesi için birlikte imkanlarınızın sınırlarını zorlayacağız. Belediyecilik hizmetinde hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bundan önce nasıl çalışıyordunuz bilmem, ama bugünden itibaren herkes elinden geldiğinden daha fazla çalışacak. Devletimizin bizlere verdiği yeni göreve layık olup halkımız için daha fazla çalışıp daha verimli olacağız."FOTOĞRAFLI