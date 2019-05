Çarşıda hurma satışları arttı

İZMİR Kemeraltı Çarşısı'nda ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hurma, tezgâhlardaki yerini aldı. Kuru yemişçiler tezgâhlarını Medine, Tunus, İran ve Kudüs hurmalarıyla süslerken, satışlar da başladı. İzmirlilerin daha çok 'yaş hurma' da denilen İran hurmasını tercih ettikleri belirtildi.Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafının hazırlıkları başladı. İran, Medine, Tunus ve Kudüs hurmalarından satın almak isteyen vatandaşlar, kuru yemişçilerin yolunu tuttu. Her bütçeye göre hurma satışının yapıldığı tarihi çarşıda, kilo fiyatları ise 10 TL ile 75 TL arasında değişiyor. 'Yaş hurma' olarak bilinen İran hurması ise fiyatı ve lezzetiyle en çok tercih edilen hurma oldu. Kuru yemişçi esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda hurma satışlarında yoğunluk yaşandığını ifade ederken, vatandaşın bütçesine göre genellikle yarım ya da bir kilo satın aldığını belirtti.VATANDAŞLARIN TERCİHİ İRAN HURMASI OLDUKemeraltı'nda kuru yemiş satışı yapan esnaf Akın Meriç, en pahalı hurmanın kilogramının 75 TL ile 'Kudüs' hurması olduğunu belirterek, "Şu anda hurma satışlarımızda yoğunluk başladı, ancak cuma gününden sonra daha da artacağını düşünüyoruz. Herkes maddi gücüne göre alışveriş yapıyor. Genellikle yarım kilo ve bir kilo satın alınıyor, ancak 100 gram alan da var. En çok yaş hurma dediğimiz İran hurması tercih ediliyor. Fiyat olarak 16 TL ile 30 TL arasında satılıyor. Lezzet olarak da hepsinin ortasında kalıyor. En pahalısı ise 75 TL'lik Kudüs hurması. Pakette hurma satışı da yapıyoruz. Şu anda açık hurmalar daha çok tercih ediliyor ancak hediye götürecek kişiler paket hurmaları alıyor. Ramazanda iftar sofralarında artık tatlı, baklava yerine hurma götürüyorlar" dedi.Ramazan bereketinin başladığını ifade eden kuru yemişçi Eren Kaymaz, "Ramazanın gelmesiyle beraber hurma satışında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Ramazan ayında hurma fiyatları genellikle biraz yükseliyor. Hurmaların her birinin lezzeti, etlilik oranı farklı. Fiyatlar da buna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Şu anda vatandaşlar en çok İran hurmasını tercih ediyorlar" diye konuştu.'UCUZ HURMA ALMAYIN'İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen ise vatandaşları ucuz hurma almamaları konusunda uyararak, şunları söyledi: "Hurmalar eskiden genellikle ramazan ayında satılırdı, ancak şimdi 12 ay boyunca yılın her zamanı satışı yapılıyor. Halkımız hurmanın ne kadar şifalı olduğu konusunda oldukça bilinçlendi. Yurt dışından birçok yerden hurma ithalatı yapıyoruz. İran'dan, Tunus'tan ve Medine'den gelen hurmalar, Kemeraltı Çarşısı'nda satılıyor. Bizim, İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası olarak halkımızdan tek bir ricamız var. Ucuz hurmadan uzak dursunlar. Hurmanın iyisini alsınlar. Vatandaşın sağlığı için bu durum çok önemli ve hassas bir konu. Vatandaşı bildikleri yerden, son kullanma tarihi olan hurmaları almaya teşvik etmeliyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI