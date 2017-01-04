Çarşıda çıkan yangında 2 zabıta memuru yaralandı

Tahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA'daki 100. Yıl Çarşısı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait bir birimde çıkan yangında, 2 zabıta memuru yaralandı. Ankara'nın Altındağ İlçesi'ndeki Ulus Meydanı'nda bulunan 100. Yıl Çarşısı'nın 7'nci katında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait ofiste, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Yangın sırasında, çarşıda bulunan çok sayıda kişi binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında, ofiste bulunan ve hafif yaralanan 2 zabıta memuru, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

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