CarrefourSA’dan dört farklı ramazan kolisi

İSTANBUL () - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, “Tasarruf” yılı ilan ettiği bu yıl Ramazan Ayı’nda tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getirirken aynı zamanda tasarruf ettiriyor. Ramazan Kolileri “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 29.90 TL ile 99.90 TL arasında değişen fiyatlar satışa sunuluyor.

Ramazan alışverişini CarrefourSA marketlerinden yapacak olan tüketiciler, CarrefourSA Kart ile satın aldıkları Ramazan kolilerinde yüzde 32 – %44 arasındaki indirim imkânından faydalanacaklar.

HER KESEYE GÖRE RAMAZAN KOLİLERİ

CarrefourSA’nın, CarrefourSA Kart üyelerine yüzde 44 oranında tasarrufla 29.90 TL’den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 1 Litre Orkide Ayçiçek Yağı, 1Kg Baharım Osmancık Pirinç, 1 Kg Arbel Kırmızı Mercimek, 1 Kg Arbel Pilavlık Bulgur, 500 g Lipton Doğu Karadeniz Çay, 1 Kg Eriş un, 830 g. Tamek Domates Salçası, 2 adet 500’er g. Arbella Burgu Makarna, 54 g. Bizim Mutfak Mercimek Çorbası, 6’lı Bizim Tavuk Bulyon, 750 g. Efsina İyotlu Tuz, 1 Litre Coca Cola Zero ve 1 Litre Fruko olmak üzere toplam 13 farklı ürün yer alıyor.

Süper Ramazan Kolisi’nde 21, Mega Ramazan Kolisi’nde 24 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 29 farklı ürün bulunuyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ

Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak CarrefourSA internet sitesi üzerinden ve telefon ile de sipariş verilebiliyor.

(FOTOĞRAFLI)