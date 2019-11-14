banner314

banner325

Son Dakika

CarrefourSA midye satışına başladı

CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, kültür balıkçılığını destekleyerek, 12 ay boyunca kaliteli ve güvenilir balık ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını söyledi. Kartallıoğlu, “Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik...

GENEL 14.11.2019, 15:18
CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, kültür balıkçılığını destekleyerek, 12 ay boyunca kaliteli ve güvenilir balık ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını söyledi. Kartallıoğlu, “Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye alıyoruz. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satmaya başladık” dedi.


 

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu ve Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan, CarrefourSA Fulya Hipermarketi’nde balık ve deniz mahsullerine ilişkin yenilikleri aktarmak için basın toplantısı düzenledi.


 

Balık ürünlerine ilişkin bilgi veren  CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, balığın denizden çıkmasından reyonda satılmasına kadar her süreci kontrol ettiklerini vurguladı. Kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarına yılın 12 ayı 60 – 70 çeşit balık getirebildiklerini vurgulayan Kartallıoğlu, “Sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle reyonlarımıza deniz balıklarının yanı sıra 12 ay boyunca taze, kaliteli ve güvenilir kültür balıkları getiriyoruz. Alım yaptığımız çiftliklerin en önemli özelliği izlenebilirliği ve kalite standartlarına uygunluğu. Herhangi bir CarrefourSA marketinden aldığınız balığın etiketine baktığınızda o balığın hangi tedarikçiden alındığını, hangi bölgeden avlandığını ya da hasat edildiğini öğrenebiliyorsunuz” diye konuştu.


 

Balık ve deniz mahsulü sattıkları market sayını 184’e çıkardıklarını söyleyen Kartallıoğlu, “Balık, av mevsiminin başlayıp çeşitliliği artmasıyla birlikte satışı artan bir ürün. Balığın bulunabildiği dönemlerde et satışına yakın miktarda balık satışı gerçekleştiriyoruz. Sene sonuna 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz. Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 12 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bugün için Lezzet Arası restoranlarımızın bulunduğu marketlerimizdeki balık satışının toplam balık satışımıza yüzde 30’a varan katkı sağladığını dile getirebiliriz” ifadelerini kullandı.


 

“KARA MİDYE SATMAYA BAŞLIYORUZ”


 

Bir sokak lezzeti olan midyeye talebin artığını belirten Kutay Kartallıoğlu, “Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarımızda satışa sunmak için yaklaşık bir yıldır yerinde süreci takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk. Ürünler çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlarımıza ulaşmaktadır. Bu sayede günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midye konusunda müşterilerimize üretimden reyona gelene kadar her süreci kontrol altında olan midyeleri sunuyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse balık reyonumuzdan canlı halde midyelerini alabilecek, dilerlerse de Lezzet Arası restoranlarımızda dolma ve tavasını tüketebileceklerdir” dedi.


 

“EN ÇOK PALAMUT SATTIK”


 

Bu yıl en çok balık satışı yaptıkları illeri sıralayan Kartallıoğlu, “İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya diyebiliriz. Mevsiminde en çok Hamsi, İstavrit, Lüfer ve Palamut tercih edilirken mevsim dışında da Çipura, Levrek ve Somon tercih ediliyor. Mevsim balıkları açısından baktığımızda ise geçen sene en çok sattığımız ürün 850 tonla palamut oldu. Çipura, Levrek ve Somon ise her ay en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Bu üç ürün yıllık ortalama 5500 ton satış hacmine sahip” ifadelerini kullandı.


 

CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan da balık ve deniz mahsulü satışındaki performanslarına değindi. Akan,“Kurduğumuz Su Ürünleri Platformu sayesinde yılın 12 ayı boyunca reyonlarımıza taze, kaliteli ve güvenilir balık ve deniz mahsulü getirebiliyoruz. Hem av sezonundan hem de çiftliklerden reyonlarımıza ulaşan balıkları, alanında uzman kadromuzla müşterilerimize sunuyoruz. Balık, uzmanlık isteyen bir konu olduğu için hem işine hakim personelle çalışıyoruz hem de dönem dönem bu konuda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Tasarım açısından yenilediğimiz reyonlarımız sayesinde müşterilerimiz artık çok daha fazla balık ve deniz mahsulü çeşidine ulaşabilir hale geldi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6