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Çarptığı teller boğazına geçti

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde Naci Kozlu bahçe motoruyla evine giderken önüne atlayan torununa çarpmamak için direksiyonunu kırınca bahçenin etrafına çekilen dikenli tellere takıldı. Dikenli tellerin...

Çarptığı teller boğazına geçti

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde Naci Kozlu bahçe motoruyla evine giderken önüne atlayan torununa çarpmamak için direksiyonunu kırınca bahçenin etrafına çekilen dikenli tellere takıldı. Dikenli tellerin boğazına ve vücuduna saplanması sonucu yaralanan Naci Kozlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Ferizli Gölkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe motoruyla tarlasından evine dönen Naci Kozlu yolda önüne atlayan toruna çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında bulunan bahçe etrafına çekilen dikenli tellerinin içerisine girdi. Teller, Naci Kozlu'nun boğazına ve vücuduna saplandı. Aracın koltuğunda kalan Naci Kozlu'yu görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naci Kozlu tedavi altına alındı.

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