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Çarptığı kadını yaralı görünce gözyaşlarını tutamadı

  İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,() BEYLİKDÜZÜ'nde bir kargo şirketine ait kamyonetle sitenin içerisinde geri geri giderken çarptığı kadının yaralandığını gören sürücü gözyaşlarını tutamadı. Kaza, dün öğle saatlerinde Belediye...

Çarptığı kadını yaralı görünce gözyaşlarını tutamadı

 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,() BEYLİKDÜZÜ'nde bir kargo şirketine ait kamyonetle sitenin içerisinde geri geri giderken çarptığı kadının yaralandığını gören sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Belediye Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerine gönderilerini dağıtmak için geldiği kargo şirketine ait kapalı kasa minibüsü ile geri geri giden Ömer Kartay, eşi ile birlikte yürüyen Kezban Kuzu'ya (65) çarptı.

"ONA BİR ŞEY OLURSA, VİCDAN AZABINDAN YAŞAYAMAM"
Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Aracından inen Kartay, kadının yaralandığını görünce gözyaşı döktü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Kezban Kuzu'yu ambulansa yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının ambulansa konulmasına yardım eden Ömer Kartay, 'İlk kez kaza yapıyorum. Ona bir şey olursa, vicdan azabından yaşayamam. Aracın arkası sürücüler için 'kör nokta' olarak nitelendirilen görünmeyen bir noktadaydı" dedi.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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