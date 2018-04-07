Çarpma sırasında çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı

İhsan YALÇIN- İstanbul,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
FOTOĞRAFLI
İhsan YALÇIN- İstanbul,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası...
07 Nisan 2018 Cumartesi 18:21
İhsan YALÇIN- İstanbul,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
FOTOĞRAFLI
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