Çaprazgaga, Zonguldak'ın 304'üncü kuş türü oldu

ZONGULDAK'ta su kuşu popülasyonları, sulak alan ekosistemleri ve önemli kuş alanı gibi bölgelerin belirlenmesi amacıyla yapılan '2017 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları' çalışmasında, Çaprazgaga kuşu Zonguldak'ın 304'üncü kuş türü olarak kayıt altına alındı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gönüllü kuş gözlemcilerinin desteğiyle '2017 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları' çalışmasını gerçekleştirdi. 21-22 Ocak’ta Türkiye’nin pek çok ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma, Zonguldak'ta Çaycuma İlçesi'ne bağlı Sazköy mevkisinden başlayarak Filyos, Kozlu, Ereğli ile Alaplı kıyı şeritlerinde yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde yapılan çalışmada sayımlarla birlikte, kuş gözlemlerinin çok yoğun olmadığı Zonguldak’ın Devrek İlçesi'nde de ötücü gözlemi gerçekleştirildi. Devrek'in Gürbüzler Köyü’ne yakın iğne yapraklı ormanlarda sürpriz bir türle karşılaşıldı. Bugüne kadar Zonguldak’ta hiç görüntülenemeyen çaprazgaga tespit edildi. Çaprazgaga, Zonguldak’ın 304’üncü kuş türü olarak kayıt altına alındı.EN ÇOK RASTLANAN TÜR 'BAHRİ' OLDUKuş göç yolları üzerinde bulunan Zonguldak’ta, 2017 sayımlarında pek çok türe rastlanırken çok rastlanan tür ise 'bahri' kuşu oldu. Kuş gözlemcilerinin teleskop ve dürbün kullanarak, aynı zamanda fotoğraf çekerek gerçekleştirdiği sayımda en çok rastlanan türler arasında 'karabaş martı' ile 'tepeli patka' da yer aldı. Ayrıca 'kuğu', 'büyük akbalıkçıl', 'elmabaş patka', 'altıngöz', 'boz ördek', 'yeşilbaş', 'kocabaş', 'çalıkuşu', 'çam baştankarası', 'dağ ispinozu' ile 'karabaşlı iskete' de sayımı yapılan türler arasında yer aldı.FOTOĞRAFLI